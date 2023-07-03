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Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер Александр Митта доставлен в больницу имени Боткина в Москве. Об этом 3 июля сообщил источник «Известий».

По его информации, 90-летнего народного артиста РФ парализовало.

Митта — режиссер советских фильмов «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериала «Граница: Таежный роман». Его последняя картина, «Шагал — Малевич», вышла в 2014 году.

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Ранее, 11 мая, режиссера Глеба Панфилова госпитализировали. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт им. Склифосовского в Москве. Позже сообщалось, что режиссер в тяжелом состоянии и у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

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