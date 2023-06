Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Библиотекарь» 18+

Режиссер: Игорь Твердохлебов. В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев

Актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти.

С 29 июня на more.tv и Wink

«И просто так» 18+

Фото: HBO Entertainment

Режиссер: Майкл Патрик Кинг, Джиллиан Робеспьер. В ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Девис, Синтия Никсон, Сара Рамирес, Марио Контоне, Эван Хэндлер

Возвращение героинь культового сериала «Секс в большом городе». Кэрри, Миранда и Шарлотта пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Подруги прошли большой путь, их дружба все так же крепка. Хотя Саманты больше нет рядом, зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — Кэри теперь записывает собственный подкаст, Миранда работает адвокатом, а Шарлотта всё так же отдаёт себя семье и дому.

С 26 июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

«Там, где цветет полынь» 18+

Фото: МТС Медиа

Режиссер: Кирилл Кузин. В ролях: Виктория Агалакова, Сабина Ахмедова, Артем Ткаченко, Риналь Мухаметов, Илларион Маров

Премьера сериала по одноименной книге Ольги Птицевой. Десятиклассница Ульяна Кузнецова живет с мамой и младшим братом. Однажды с ней начинают происходить пугающие события: во время урока она погружается в видение, в котором на заросшем полынью поле, ее кто-то преследует. Видение настолько реалистично, что Ульяна долго не может опомниться, вызывая тем самым издевательства одноклассников.

С 1 июля в онлайн-кинотеатре KION

«Турбозавры: Привет, Сирена!» 0+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Алексей Котеночкин. В ролях: Софья Ануфриева

В семейной анимационной картине юных зрителей ждут увлекательные приключения отважной команды Турбозавров и их друзей. В команде стало еще больше героев, ведь Турбозавры встретили Сирену — веселую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон.

С 29 июня в прокате

«#мартимертв» 18+

Фото: MALL.TV

Режиссер: Павел Соукуп. В ролях: Томаш Бамбушек, Петра Бучкова, Ян Грандмэн, Якуб Немчок

Премьера веб-сериала о кибербуллинге. Марти, 15-летний школьник из благополучной семьи, трагически погибает под колесами грузовика. Отец подростка раздавлен этим событием, но собирается с силами и решает сообщить об этой печальной новости друзьям сына в соцсетях. Но когда он открывает аккаунт мальчика, то находит несколько доказательств того, что его смерть была не случайной. Теперь он обязан выяснить, что же случилось, и наказать виновных.

С 30 июня в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Театр

«Оркестр мечты. Медь» 12+

Фото: пресс-служба театра Ермоловой

Режиссер: Олег Меньшиков. В ролях: Олег Меньшиков, Никита Татаренков, Ярослав Рось

На сцене — Олег Меньшиков и его духовой оркестр, рассказывающий грустные и смешные истории. Оркестр поющий, танцующий, солирующий и аккомпанирующий. Любой номер программы — это театральная миниатюра, которую воплощает группа актеров с инструментами. 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое и наполняют своей невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов зрительный зал и все пространство вокруг, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.

29 июня, 19:00, Театр Ермоловой

«Сельская честь» 16+

Фото: пресс- служба «Геликон-опера»

Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Светлана Создателева, Елена Михайленко, Ирина Окнина, Шота Чибиров, Игорь Морозов, Иван Гынгазов, Виталий Серебряков, Лариса Костюк и др.

Впервые в театре «Геликон-опера» представят оперу Пьетро Масканьи. Либретто Джованни Тарджони-Тоццетти и Гвидо Менаши по одноимённой новелле Джованни Верги. Это опера в одночасье прославила своего автора и еще при жизни композитора покорила знаменитые сцены мира. Только в Италии «Сельская честь» была исполнена 14 000 раз — примерно 21 спектакль каждый месяц 55 лет подряд. Сегодня на мировых сценах её ставят более 700 раз в год. Оперу высоко ценили и выдающиеся современники Масканьи — Верди и Чайковский.

29 июня, 1 и 5 июля, 19:00, «Геликон-опера»

«Все мои сыновья» 16+

Фото: пресс-служба театра Маяковского

Режиссер: Леонид Хуйфец. В ролях: Алексей Фатеев, Евгений Матвеев, Полина Лазарева, Валерия Забегаева, Виктор Запорожский, Мария Фортунатова

Спектакль по драматургии Артура Миллера. Семья ждет с войны пропавшего без вести сына, почти лишившись надежды. Исчезновение молодого летчика оказывается результатом фатальной ошибки его же отца, чья постыдная вина оборачивается неотвратимостью наказания для детей. Судьба плетет свою страшную паутину причин и следствий и отказывает в прощении тем, кто совершил роковой промах. Истинная любовь между невестой пропавшего летчика и его младшим братом подвергается сомнению как бесчестная, предательская и опасная для семейного благосостояния.

29 июня, 19:00, Театр Маяковского, Сцена на Сретенке

Концерты

«Музыка моей души» 12+

Фото: пресс-служба Культурного центра «Меридиан» Анна Бутурлина

Сольный концерт Анны Бутурлиной порадует поклонников популярными песнями российской и зарубежной эстрады. Зрителей ждут джазовые хиты и арии из мюзиклов. Весь вечер на сцене Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Александра Клевицкого.

5 июля, 19:00, Культурный центр «Меридиан»

«Queen Best Hits» 6+

Фото: пресс-служба оркестра «Русская Филармония» Описание картинки

Для всех поклонников Фредди Меркьюри — новый проект оркестра «Русская Филармония» Queen Best Hits. Оригинальный взгляд на жизнь и звучание легендарных хитов «Queen» и альбома «Barcelona». Самые известные песни британской группы, среди которых Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On в исполнении Магнуса Баклунда (Швеция), Симоне Романато (Италия), солистки Большого театра Дарьи Зыковой. За пультом большого симфонического оркестра — Роберто Молинелли (Италия).

29 июня, 19:00, Дом Музыки

Музеи

«Фрише-Нерунг. Засекреченная операция» 6+

Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Новую экспозицию представит Парково-музейный комплекс Балтийской косы «Старый Люнет». В экспозиции войдут более 30 предметов, найденных на местах боев в Калининградской области. Это личные вещи красноармейцев и солдат вермахта, остатки немецкого оружия и оборудования из немецких фортификационных укреплений, а также знаки и медали бойцов Красной армии, воевавших и погибших на косе Фрише-Нерунг. Кроме того, посетители смогут подробнее узнать о боях на косе и о героях десанта благодаря материалам, которые разместят в тач-экране. Здесь будут показаны фотографии и документы, в том числе карты.

До 31 августа, Музей Победы

«Александр Лабас. Живопись. Графика. 1920 - 1930-е» 6+

Фото: пресс-служба ГТК

Экспозиция посвящена творчеству знаменитого художника Александра Лабаса — одного из организаторов Общества станковистов (ОСТ), вдохновленного героическими образами революции 1917 года. На выставке представлено 18 акварелей из нескольких основных циклов мастера: «Октябрь», «На маневрах», «Москва и Подмосковье в дни войны».

Помимо людей героями мастера часто оказывались технические новинки — летательные аппараты, пароходы и паровозы. В их изображениях нет конкретики, скорее они напоминают поэтизированные образы новейших достижений техники.

До 11 сентября, Русский музей, Корпус Бенуа

Фестивали и конкурсы

XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского 6+

Фото: пресс-служба XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского

Международный конкурс имени П. И. Чайковского близится к финалу. В этом году прославленному музыкальному форуму исполняется 65 лет. В жюри вошли выдающиеся музыканты: Денис Мацуев, Кобаяши Хидеко, Мун Ик Чку, Лю Шикунь, Франц Юстус, Максим Моилевский. Владимир Овчинников.

Конкурс проходит по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые», «медные духовые». 29 июня финалисты выдержат последнее испытание. 30 июня в 12:00 в Доме Пашкова наградят лучших из лучших. А в 19:00 того же дня в КЗ «Зарядье» состоится Гала-концерт лауреатов. 1 июня победители выступят на сцене Мариинского театра.

29 июня – 1 июля, Московская консерватория, Концертный зал Чайковского, Санкт-Петербургская Академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича, Мариинка, Концертный зал в Репино (Санкт-Петеребург), «Зарядье».

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Фестиваль откроется масштабным концертом на Центральной площади в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского. В этом году концерт будет посвящен памяти выдающегося композитора, соратника Андрея Тарковского — Эдуарда Артемьева.

Ещё одно важное посвящение фестиваля — программа «Тарковский контекст: Янковский». Ряд показов пройдет в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. Зрителям представят фильмы с участием Инны Чуриковой (актриса была первым президентом МКФ «Зеркало»), работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.

С 30 июня по 5 июля, Ивановская область

Большие гастроли Александринского театра в Улан-Удэ 16+

Фото: пресс-служба Александринского театра

Александринка приезжает в Бурятию впервые. 29, 30 июня в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева представят спектакль Валерия Фокина «Женитьба» по одноименной комедии Гоголя. В спектакле заняты: Владимир Кошевой, Василиса Алексеева, Елена Немзер, Иван Ефремов. А в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева 29 июня народный артист России Сергей Паршин сыграет моноспектакль по произведениям Шергина, Писахова, Шолохова, Шукшина «Охота жить!» 30 июня для актеров проведет мастер-класс худрук Александринки, народный артист России Валерий Фокин.

29, 30 июня, Улан-Удэ

Международный детский кинофестиваль «Алые Паруса в Артеке» им. В.С. Ланового 6+

Фото: пресс-служба «Артек»

С 2022 года фестиваль носит имя своего основателя и вдохновителя Василия Ланового. Форум развивает духовный потенциал, творческое видение и таланты детей. На фестивале традиционно работает Большое детское жюри.

Церемония открытия и закрытия фестиваля пройдет на «Артек-Арене», где соберется весь лагерь. В этом году «Алые Паруса» посетят: Андрей Соколов, Карен Шахназаров, Всеволод Шиловский, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Иван Жвакин, Сергей Гармаш, Антон Богданов, Михаил Горевой, Александр Иншаков, Наталья Аринбасарова, Галина Бокашевская, Ольга Красько и многие другие.

Артековцев ждет просмотр короткометражных, игровых и мультипликационных фильмов, мастер-классы и творческие встречи с актерами, телеведущими, режиссерами, продюсерами. А так же, спортивные состязания с кумирами, и даже съемки собственного фильма.

С 2 по 9 июля, Гурзуф, «Артек»

XII Летние Балетные Сезоны 12+

Фото: пресс-служба РАМТ

Ежегодный летний марафон классического балета. Шесть театров покажут жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра: за 60 дней будет сыграно 79 спектаклей.

Откроется марафон балетом «Лебединое озеро». В афише: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Дон Кихот», «Баядерка», «Эсмеральда», «Бахчисарайский фонтан». Также полюбившиеся зрителям одноактные балеты «Шопениана» Шопена, «Шахерезада» Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» Бородина. Для юных зрителей снова покажут «Чиполлино» Хачатуряна и премьеру — сказочного «Продавца игрушек» Алексея Шелыгина. Новинки репертуара для взрослых балетоманов — «Спартак» и «Сотворение мира».

С 1 июля до 29 августа, РАМТ