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Режиссера Митту экстренно госпитализировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссера Александра Митту 12 ноября экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что Митта задыхался, ему вызвали скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать режиссера.

Точный диагноз Митты пока неизвестен.

Ранее в этот день помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митте вызвали скорую помощь из-за повышения температуры. Его сын Евгений не стал комментировать «Известиям» произошедшее.

3 июля источник «Известий» сообщил, что Митту госпитализировали в больницу имени Боткина в Москве. По имевшимся данным, режиссера парализовало. На следующий день его сын Евгений сообщил, что его отец проходил обследование, с ним всё в порядке.

12 июля Митта был выписан. Его сын рассказал, что с режиссером «абсолютно всё в порядке».

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.

В 2001 году режиссер удостоился премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал». Также он имеет звание народного артиста России.

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