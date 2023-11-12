Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске
Мир
Ливанский министр обвинил Израиль в ведении войны на истощение
Мир
Захарова заявила о более чем 1 тыс. человек в списках на эвакуацию из сектора Газа
Мир
WSJ сообщила о жалобах ВСУ на нехватку боеприпасов
Мир
NI заявил о тревоге США из-за намерения РФ расширять производство БПЛА «Охотник»
Мир
В ВСУ выступили за выдвижение Залужного в президенты Украины
Мир
Эрдоган назвал условие договоренности с Вашингтоном по Газе
Общество
Синоптик спрогнозировал наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября
Мир
КПП «Рафах» пересекли 70 граждан РФ
Общество
В Малом театре рассказали об улучшении состояния Соломина
Мир
В Минздраве РФ рассказали об участии в эвакуации россиян из Газы
Мир
Лавров назвал активизацию риторики ЕС о членстве Украины «игрой»
Мир
В США заявили, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь из-за повышения температуры. Об этом 12 ноября сообщил его помощник Геннадий Иванов.

«Скорую» вызывали, уже дома», — сказал он «Известиям».

По его словам, в последний раз он встречался с 90-летним Миттой неделей ранее.

Его сын Евгений не стал комментировать «Известиям» произошедшее.

3 июля источник «Известий» сообщил, что Митту госпитализировали в больницу имени Боткина в Москве. По имевшимся данным, режиссера парализовало.

На следующий день его сын Евгений сообщил, что его отец проходил обследование, с ним всё в порядке.

12 июля Митта был выписан. Его сын рассказал, что с режиссером «абсолютно всё в порядке».

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.

В 2001 году режиссер удостоился премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал». Также он имеет звание народного артиста России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023