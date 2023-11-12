Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь из-за повышения температуры. Об этом 12 ноября сообщил его помощник Геннадий Иванов.

«Скорую» вызывали, уже дома», — сказал он «Известиям».

По его словам, в последний раз он встречался с 90-летним Миттой неделей ранее.

Его сын Евгений не стал комментировать «Известиям» произошедшее.

3 июля источник «Известий» сообщил, что Митту госпитализировали в больницу имени Боткина в Москве. По имевшимся данным, режиссера парализовало.

На следующий день его сын Евгений сообщил, что его отец проходил обследование, с ним всё в порядке.

12 июля Митта был выписан. Его сын рассказал, что с режиссером «абсолютно всё в порядке».

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.

В 2001 году режиссер удостоился премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал». Также он имеет звание народного артиста России.