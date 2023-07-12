Сын режиссера Митты сообщил о выписке отца из больницы

Режиссера Александра Митту выписали из больницы. Об этом в среду, 12 июля, сообщил его сын Евгений в беседе с «Известиями».

«Хорошее состояние, нормальное, абсолютно всё в порядке. Делали капельницы. <…> Ему особо восстанавливаться и нечего, с ним всё нормально», — сказал он.

3 июля источник «Известий» сообщил, что 90-летнего народного артиста РФ госпитализировали. По некоторым данным, режиссера парализовало.

На следующий день Евгений сообщил, что его отец проходил обследование, с ним всё в порядке.

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериал «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.

В 2001 году режиссер удостоился премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».