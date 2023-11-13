В КНДР призвали к роспуску Командования ООН в Южной Корее

Северная Корея 13 ноября заявила, что Командование ООН в Южной Корее должно быть распущено для сохранения мира на Корейском полуострове.

«Незаконное и агрессивное «Командование ООН» (объединенное командование многонациональных вооруженных сил, созданное в 1950 году для поддержки Южной Кореи — Ред.) немедленно должно быть распущено, это необходимое и первоочередное требование для восстановления авторитета и справедливости ООН, для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в статье Института разоружения и мира МИД КНДР, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что переговоры глав военных ведомств Южной Кореи и членов-государств Командования ООН, запланированные на 14 ноября, демонстрируют, что «агрессивная сущность США, намеревающихся вооруженными силами захватить весь Корейский полуостров, ничуть не изменилась, а также они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны».

В КНДР призвали международное сообщество «повысить бдительность, решительно осудить и отвергнуть военные махинации США и их сателлитов, пытающихся развязать новую войну на Корейском полуострове и в регионе» и тем самым избежать ядерной войны.

В статье подчеркивается, что КНДР «по-прежнему и впредь будет выполнять свою обязанность для обеспечения постоянного мира и стабильности» на Корейском полуострове и в регионе.

Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

В МИД КНДР подчеркнули, что «нынешняя администрация США питает патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами, устанавливающихся на основе принципов общепризнанных международных прав».

9 ноября эксперты сообщили, что США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. По их утверждениям, Соединенные Штаты пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия – Китай.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк 2 ноября заявил, что Соединенные Штаты предпримут «ряд шагов» по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

20 октября в КНДР назвали размещение стратегических военных активов США на территории Южной Кореи попыткой развязать ядерную войну. Так в Северной Корее отреагировали на посадку военного самолета США в Южной Корее. Он приземлился на авиабазу Чхонджу в 112 км к юго-востоку от Сеула. Поводом для слов о ядерной угрозе послужил тот факт, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести ядерное оружие.

13 октября ЦТАК сообщило, что после захода атомного авианосца США «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».

12 октября стало известно, что атомный авианосец США «Рональд Рейган» зашел в военно-морскую базу в южнокорейском городе Пусан на срок до 16 октября.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.