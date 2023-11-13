На всю тысячу: обновленная купюра в 1000 рублей появится не раньше весны

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей ЦБ сможет представить не ранее весны следующего года, считают близкие к Банку России источники «Известий» и опрошенные эксперты. Процесс изменения дизайна займет не менее полугода — особенно если учитывать, что регулятор уже получил негативный опыт и планирует расширить публичность обсуждения. На этот раз к выбору достопримечательностей Приволжского федерального округа (ПФО), которому и посвящена модернизированная купюра, придется подойти максимально тщательно. «Известия» решили внести свою лепту в обсуждение, продолжив запущенный в 2021 году проект «Новые банкноты» — мы предлагаем нашим читателям снова принять участие в подборе символов для 1000-рублевой купюры.

Отложенная купюра

В середине октября ЦБ представил обновленную купюру в 1000 рублей, которая неожиданно вызвала недовольство в самых разных кругах. Дело в том, что на оборотной стороне банкноты изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле без креста на куполе. Сняли его сразу после революции в 1917 году, и здание давно не использовалось в качестве культового учреждения. Сейчас здесь находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана. Но рядом с церковью была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Через два дня Центробанк спорную банкноту отозвал.

В итоге посвященная ПФО тысячерублевка образца 2023 года именно в 2023-м выйти не сможет. Это подтвердила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая на пресс-конференции в октябре заявила, что дизайн банкноты будет представлен в будущем году. Лицевая сторона останется той же, а вот оборотную скорректируют. Она также сообщила, что ЦБ немного изменит процедуру обсуждения дизайна купюр. Помимо экспертных групп регулятор планирует вынести дискуссию на более широкое публичное обсуждение. По ее словам, обновленный дизайн появится в следующем году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, процесс должен занять не менее полугода.

— Первое, что нужно будет сделать, — создать новый дизайн и согласовать его. Не знаю, насколько радикально планируется его менять, но могу предположить, что Введенскую церковь заменят на другую. И это не просто взять фотографию с новым ракурсом, а вписаться в пропорции, — уточнил он.

Отдельное время, подчеркнул специалист, потребуется на согласование экспертов и комиссий, которые, несомненно, появятся. И это тоже займет достаточно времени, учитывая тот факт, что уже был прецедент с негативом. Поэтому будут более внимательно подходить к обоснованию объектов.

— Уже эта процедура достаточно длительная: два-три месяца на это точно уйдет. И это только согласование эскизов. Далее уже техническая часть: нужно изготовить штампы, посмотреть, как это будет печататься. Ведь одно дело — рисунок, и другое — как это будет выглядеть на банкнотах в типографии. С краской, с элементами защиты. На этот процесс понадобится еще месяца два, не меньше, — уверен Алексей Войлуков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Новый ракурс

Для работы над ошибками важно понять, какой, собственно, нюанс не был учтен с самого начала. Как считают некоторые эксперты, художники, которые поместили бывшую Введенскую церковь и башню Сююмбике на обновленную купюру, пошли по легкому пути, изобразив ракурс, где изображены оба символа.

Однако, как подчеркивают опрошенные «Известиями» специалисты, тот же ракурс позволяет охватить все главные достопримечательности Казанского кремля, начиная от стен и башен, заканчивая мечетью Кул-Шариф и куполами Благовещенского собора.

Введенская церковь давно не является культовым учреждением, крест с нее сняли еще в советское время, какое-то время она вообще использовалась в качестве столовой. Сейчас в ней находится музей. Башня Сююмбике, которую считают в Казани местной Пизанской башней, тоже только в 1993 году вернула себе полумесяц. При этом она является одной из самых известных достопримечательностей Казани и Татарстана.

Башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа Фото: ТАСС/Егор Алеев

Выбор вместо

В 2021 году «Известия» запустили проект «Новые банкноты», предложив читателям поучаствовать в выборе достопримечательностей для модернизированных купюр в 1000 и 5000 рублей. И сейчас мы решили продолжить его, спросив у наших читателей и экспертов, что нужно сделать, чтобы измененная обновленная тысячерублевка устроила всех. Мы предлагаем пройти опрос в наших соцсетях, выбрав устраивающий вас вариант ответа:

— добавить крест на Введенской церкви;

— заменить изображение, выбрав ракурс Благовещенского собора Казанского кремля и башни Сююмбике;

— заменить Введенскую церковь на другие православные храмы в Казани;

— заменить Введенскую церковь на другие православные храмы Приволжского округа;

— заменить культовые объекты на другие;

— в принципе отказаться от изображения религиозных объектов на денежных купюрах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пишите нам, какие достопримечательности Приволжского округа можно разместить на оборотной стороне тысячной купюры.

Внимание на объект

Опрошенные «Известиями» эксперты предложили свои варианты, как максимально быстро внести изменения в обновленную купюру. Во-первых, можно изменить ракурс изображения.

— Если первоначальная идея была в том, чтобы показать религиозное согласие, можно дать вид на Казанский кремль, но с другого ракурса. Кремль ведь состоит из нескольких архитектурных объектов: рядом с Введенской церковью есть мечеть Кул-Шариф, а также Благовещенский собор и Спасо-Преображенский монастырь, — считает профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

​Аналогичного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Татарстан Азат Ахунов. Он отметил, что важно выбрать такой образ, по которому можно узнать Казань.

Мужчина возле мечети Кул-Шариф на территории Казанского кремля Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

— В идеале было бы выбрать мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор в Казанском кремле, которые находятся напротив друг друга. У нас всегда их показывают как диалог религии и дружбы народов. Эти два собора стали символами Казани, — сказал он.

Что касается других храмов, то Азат Ахунов советует обратить внимание на Петропавловский собор.

А историк, культуролог Наталия Зинович полагает, что в принципе нужно отойти от изображения культовых учреждений на купюрах.

— Мне кажется, это неправильно, так как церковь, религия в целом продвигают в первую очередь нематериальные ценности. А денежные купюры должны демонстрировать культурные, научные достижения нашей страны, — уверена она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И у этой позиции есть сторонники. Так, декан журфака КФУ, кандидат соцнаук Леонид Толчинский тоже отметил, что если выбирать города и достопримечательности, то споры будут всегда. Он полагает, что на купюрах есть смысл изображать ученых или писателей.

Культуролог Петр Мирошник напомнил, что в той же Казани есть, например, очень известный университет.

А вот политолог и историк Армен Гаспарян вообще считает, что споры будет вызывать любой объект. Поэтому, предположил он, лучше изображать природные достопримечательности, поскольку, по его выражению, к «российским просторам еще никто не придирался».