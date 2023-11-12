WP: экс-полковник ССО ВСУ координировал подрыв «Северных потоков»

Экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). Об этом 11 ноября сообщили в газете The Washington Post (WP).

Согласно данным осведомленных источников, которые являются официальными лицами Украины и Европы, Червинский выполнял ключевую роль при организации диверсии. Отмечается, что он занимался управлением логистики и поддержки команды из шести человек, которая арендовала судно и использовала глубоководное оборудование для установки взрывных устройств.

По информации газеты, бывший командир одной из частей спецопераций ВСУ работал не один и не планировал операцию самостоятельно, а выполнял приказы более высокопоставленных украинских чиновников, которые являются подчиненными главнокомандующего армией Украины генерала Валерия Залужного. Сам Червинский свою причастность к терактам отрицает.

«Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований», — подчеркнул он в письменном обращении через своих адвокатов.

На данный момент полковник сил спецопераций ВСУ пребывает в Киеве под стражей. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблениях полномочиями.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин указал на то, что разрушение «Северных потоков» является международным терроризмом. Он сказал, что российскую сторону не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября отметил схожесть расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атака на магистральные газопроводы России в любом случае была организована США и Великобританией.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что годом ранее американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

Тогда же стало известно, что Генпрокуратура РФ обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналист Сеймур Херш провел еще одно расследование, по результатам которого сообщалось, что СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.