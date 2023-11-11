Доходность по депозитам в РФ выросла до 14–17%

Доходность по депозитам в РФ выросла до 14–17%

2023-11-11T11:34:19+03:00

2023-11-11T11:34:19+03:00

2023-11-11T11:34:19+03:00

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