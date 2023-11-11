Доходность по депозитам в РФ выросла до 14–17%
В России до 14–17% выросла доходность по депозитным вкладам. Ранее Центробанк увеличил ключевую ставку с 13 до 15%, сообщает телеканал «Известия». Доходность рублевых депозитов почти достигла рекордных значений. По данным ЦБ, общий объем вкладов россиян превысил 40,9 трлн рублей. В то же время Центробанк стремится сдержать рост процентов по кредитным продуктам. Политика регулятора должна помочь справиться с ростом инфляции.
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