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Рейтинг правительства Японии обвалился до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня — 29,1%
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Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota/Pool
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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня — 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%. Такие данные, согласно новому проведенному опросу, приводит 11 ноября портал Rakuten infoseek.

По информации канала, данный уровень является самым низким не только за два года пребывания Фумио Кисиды на посту премьер-министра Японии, но и за все 11 лет с того момента, как Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с Синдзо Абэ удалось вернуть себе власть после четырехлетнего правления Демократической партии.

Отмечается, что наиболее низкий показатель за восемь лет японского государства с премьер-министром Синдзо Абэ (с 2012 по 2020 год) — рейтинг 35,4% в августе 2020 года, который сформировался на фоне слабых мер правительства во время пандемии коронавируса. Это привело к тому, что политик из-за спада популярности кабинета министров покинул пост главы правительства. Второй такой случай — премьерство Ёсихидэ Суги с 2020 по 2021 год. Рейтинг главы правительства — 32,6% в августе 2021-го — также заставил его уйти с поста.

Ниже нынешнего уровня поддержка была только у бывшего премьер-министра Таро Асо, который в настоящее время является заместителем Кисиды по партии — 23,9% в декабре 2008 года. На фоне этих рейтингов ЛДП проиграла выборы и произошла историческая смена власти: кабинет сформировала Демократическая партия Японии.

Кроме того, сообщается, что 68,4% граждан также не доверяют правительству, что тоже является рекордным.

Опрос проводился 4 и 5 ноября методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1213 человек старше 18 лет. Погрешность не указывается.

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Ранее, 15 октября, также сообщалось о спаде уровня поддержки правительства Японии до рекордно низкого уровня — 32%. Согласно данным двухдневного общенационального телефонного опроса, показатель одобрения действий правительства снизился с 39,8% в сентябре до 32% в октябре.

Частичное недовольство жителей Японии своим правительством связано с решением властей сбросить очищенную от радиации воду в океан. Часть жителей считают, что это приведет к загрязнению прилегающих к стране морей и океанов.

С 24 августа Япония начала сброс очищенной от радиации воды с «Фукусимы–1» в океан. Сразу же после этого власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

Кроме того, о снижении рейтинга японского правительства сообщалось и ранее. 23 июля газета Mainichi со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, написала, что рейтинг одобрения правительства Японии под руководством Кисиды рухнул ниже отметки 30%.

Востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков назвал «Известиям» причины этого падения уровня поддержки.

Эксперт отметил, что если для старшего и среднего поколений Япония ассоциируется с высокими технологиями, роботами, то молодежь знает это государство скорее с культурной стороны — это мультфильмы, манга и так далее. По словам востоковеда, когда Кисида пришел к власти, он обещал построить новый капитализм, но это были «пустые слова и популизм».

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима–1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.

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