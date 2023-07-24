Уровень поддержки правительства Японии упал до критической отметки

Рейтинг одобрения правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды рухнул ниже отметки в 30%. Об этом сообщила 23 июля газета Mainichi со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Отмечается, что рейтинг упал на 5 процентных пункта по сравнению с опросом предыдущего месяца, где результат составил 33%. Индекс падал второй месяц подряд.

Так, в мае, когда Кисида посетил Украину, где провел серию мероприятий по линии G7, уровень поддержки тогда составлял 45%. Таким образом, премьер-министр потерял 20 процентных пункта в рейтинге одобрения.

Между тем уровень неодобрения поднялся до 65%, что на 7 процентных пунктов выше июньских показателей.

Ранее, 16 июля, около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5% — теперь отметка достигает 34,3%. При этом рейтинг неодобрения поднялся до 48,6%. Общенациональный телефонный опрос проводился 14–16 июля, число его участников неизвестно.