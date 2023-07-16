Kyodo заявило о недоверии 80% жителей Японии к решению сбросить воду с «Фукусимы-1»

Около 80% жителей Японии не считают исчерпывающими объяснения властей о готовящемся сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом 16 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные данные опроса.

Наряду с этим 87,4% респондентов уверены, что сброс воды с АЭС породит слухи, которые приведут в той или иной степени к репутационному ущербу для страны.

Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5% — теперь отметка достигает 34,3%. При этом рейтинг неодобрения поднялся до 48,6%.

Общенациональный телефонный опрос проводился 14–16 июля, число его участников неизвестно.

Ранее, 7 июля, Роспотребнадзор сообщил, что санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен из-за вероятного сброса в океан радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». Кроме того, в тот же день власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии по той же причине.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, входивших в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», высказывали обеспокоенность.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.