За сброс не бьют: к чему приведет слив воды с АЭС «Фукусима»

Уже в августе Япония может приступить к сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» . На этой неделе «зеленый свет» процессу дали в Международном агентстве по атомной энергии ( МАГАТЭ ). Проект рассчитан как минимум до 2041 года. Эксперты МАГАТЭ пообещали следить за процессом «до тех пор, пока последняя капля воды не будет благополучно слита». Эти заверения не сняли озабоченности соседей Японии. Российские рыбаки не ведут промысел в районах, куда будет сбрасывать вода, заверили «Известия» в отраслевом объединении. Как экологическая тема подпортила политические связи стран региона и почему большинство ученых не в восторге от затеи — в материале «Известий».

От катастрофы к кризис-менеджменту

В марте 2011 года у побережья Японии произошло землетрясение силой 9 баллов, приведшее к цунами. В числе прочего вода затопила три реактора АЭС «Фукусима», повредив системы электроснабжения и охлаждения. Это привело к перегреву активной зоны реактора и загрязнению воды внутри станции высокорадиоактивными материалами. По международной классификации инцидент отнесли к самому высокому, 7-му уровню, что поставило его в один ряд с катастрофой на Чернобыльской АЭС.

Чтобы охлаждать остатки топлива в реакторах, внутрь периодически закачивали воду . Кроме того, из-за негерметичности конструкций, в разрушенные здания до сих пор просачивается грунтовая и дождевая вода — ее тоже надо было где-то хранить и очищать. Для этого вскоре после катастрофы на территории АЭС установили около тысячи резервуаров.

Вид на поврежденные в результате разрушительного цунами энергоблоки АЭС «Фукусима». 2011 год Фото: Global Look Press/jn1

Загвоздка в том, что их предельная мощность будет исчерпана в ближайшие месяцы. Строительство новых — не вариант, дали понять в компании-операторе «Фукусимы». Дело в том, что для безопасного выведения АЭС из строя (процесс включает в себя обеззараживание помещений, демонтаж конструкций и полную остановку производства электроэнергии) необходимо освободить много пространства на территории станции. И еще в 2019 году министерство окружающей среды Японии признало: у страны нет других вариантов, кроме как сбрасывать эту воду в океан.

Она, безусловно, проходит многоступенчатую очистку, но в ней все же еще остается такой радиоактивный элемент, как тритий и некоторые другие нуклиды.

Резервуары для воды на территории АЭС «Фукусима» Фото: Getty Images/Christopher Furlong

На этой неделе, после двухлетнего исследования, МАГАТЭ пришло к выводу, что планы Японии соответствуют стандартам безопасности организации и «окажут незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду» . И хотя план все еще нуждается в официальном одобрении со стороны японского национального органа ядерного регулирования (его ожидают 7 июля), практически все восприняли грядущий сброс вод с АЭС как дело решеное. По данным газеты Nikkei, старт процедуре дадут уже нынешним августом.

5 июля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично посетил АЭС «Фукусима», чтобы открыть там офис агентства, которому предстоит следить за сбросом воды. После Японии Гросси отправится в Южную Корею, Новую Зеландию и на острова Кука, чтобы обсудить с местными властями результаты оценки безопасности МАГАТЭ и постараться «добиться взаимопонимания».

Остались непонятыми

Понимание японское решение действительно находит не у всех.

— Все эти сложные графики и статистика — это одно, но реальность людей, реальность экономики, реальность социальных настроений и восприятий могут быть разными, — признал существующие опасения и сам Гросси на встрече с жителями близлежащих к АЭС префектур и представителями рыболовецких артелей 5 июля.

Но тут же заверил, что «мы (МАГАТЭ, — «Известия») собираемся оставаться здесь с вами на десятилетия вперед... до тех пор, пока последняя капля воды не будет благополучно слита». Завершить процесс целиком планируется не раньше 2041 года.

Делегация МАГАТЭ во время визита на АЭС «Фукусима» Фото: Global Look Press/POOL

Больше всех предстоящий сброс радиоактивной воды встревожил представителей рыбной промышленности самой Японии. С момента катастрофы отрасль отчаянно пыталась оправиться от запретов по всему миру на импорт морепродуктов, выловленных в прибрежных водах, близких к пострадавшей АЭС , на фоне опасений, что они небезопасны. За прошедшие годы местные власти вложили огромные деньги в восстановление бренда «Фукусима» на международном рынке. Неудивительно, что на этой неделе федерация рыболовства префектуры Фукусима осудила грядущий сброс.

Против этого шага выступил и младший партнер японской правящей партии — «Комейто». Представители политической силы предложили не выпускать воду в Тихий океан хотя бы летом, призвав на всякий случай японцев пока не купаться.

В штыки японскую задумку восприняли и соседние страны. Жестче всего отреагировал Китай. На этой неделе Пекин в очередной раз выступил категорически против намерений Японии, отметив устами представителя МИД КНР, что «Тихий океан для Японии — это не канализация для сброса загрязненной воды».

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на АЭС «Фукусима» Фото: Global Look Press/POOL

В Южной Корее, где, несмотря на недавнее потепление связей с Токио, до сих пор действуют ограничения на импорт морепродуктов из Фукусимы и восьми других префектур, нынешние события тоже не вызвали особых восторгов. У стен японского посольства в Сеуле прошли акции протеста, некоторые из ее участников были в противогазах. А сами новости о сбросе воды с АЭС тут же вызвали ажиотажный спрос на морскую соль, рыбу и другие морепродукты и, как следствие, скачок цен на них.

В России также неоднократно выражали озабоченность тем, что действия Японии приведут к загрязнению наших акваторий. Как не раз подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принимая решение о сбросе радиоактивной воды, «Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с РФ». В начале июня она отметила, что Москва «ни в чем заранее не обвиняет Токио», но настоятельно призывает «проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях , которые могут представлять радиационную угрозу».

Делегация МАГАТЭ на территории АЭС «Фукусима» Фото: Global Look Press/POOL

«Серьезную озабоченность» намерениями властей в Токио ранее выражал и Форум Тихоокеанских островов — межправительственная группа тихоокеанских островов, включающая Австралию и Новую Зеландию.

Одними из немногих, кто поддержал Японию, стали США — там отметили, что страна «прозрачна в своем решении» и, похоже, следует «общепринятым во всем мире стандартам ядерной безопасности». Спокойно к этим событиям отнеслись и на Тайване. Совет по атомной энергии Тайваня, в частности, заявил, что количество высвобождаемого трития — а именно этот радиоактивный элемент пугает большинство в случае с «Фукусимой» — «ниже предела обнаружения, и воздействие на Тайвань будет минимальным».

Научный взгляд

Экспертное сообщество оказалось скорее встревожено, нежели успокоено одобрением японского плана со стороны МАГАТЭ. Как утверждает ряд исследований, разбавление зараженной воды из реактора морской может быть недостаточно для того, чтобы избежать воздействия на морскую флору и фауну. И вещества вроде трития, могут проходить через различные пищевые цепочки, накапливаясь в морской экосистеме. А значит, потенциальные риски затронут не только Азиатско-Тихоокеанский регион.



Отчасти это подтверждается исследованием, которое еще в 2012 году доказало, что голубой тунец перенес радионуклиды — радиоактивные изотопы, подобные тем, что содержатся в сточных водах ядерных установок, — через весь Тихий океан, из Фукусимы в Калифорнию.

Сброс воды с АЭС прямого влияния на безопасность людей не окажет, но возможно опосредованное влияние в результате миграций гидробионтов — эти обитающие в морской среде организмы могут накапливать радиоактивные вещества и переносить их на расстояния с помощью течений , рассказала «Известиям» директор Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Мария Крюкова.

Фото: Getty Images/Christopher Furlong

— С другой стороны, радионуклиды, которые присутствует в этой воде, обладают малым периодом полураспада и в скором времени перестанут быть радиоактивными. К тому же, в районе атомной электростанции нет течений, которые затем направляются к российским берегам, — добавила эксперт.



В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уточнил «Известиям», что «Россия не введет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет».

По мнению доцента департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимира Пинаева, норма радиации — понятие весьма относительное.

— В 1950 году скандинавский ученый Рольф Зиверт установил, что у облучения нет порогового уровня, при котором у человека гарантированно не будет наблюдаться заметных или незаметных повреждений. Любой уровень радиации способен вызывать изменения в организме людей, а воздействие может иметь накопительный эффект — важна не только разовая, но накопленная доза, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что многие решения на международной арене, чреватые значимыми экологическими последствиями, зачастую принимаются без серьезных обоснований, а исходя из геополитических и экономических соображений.

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В свою очередь, профессор Университета Южной Калифорнии по гражданской и экологической инженерии Наджим Мешкати высказался за создание международной организации, состоящей из членов национальной академии наук Китая, Кореи, Японии и, возможно, еще каких-то стран, чтобы эта группа могла мониторить загрязнение воды.

— В России говорят: «Доверяй, но проверяй». Да, нам нужно доверять МАГАТЭ, нужно доверять японскому правительству, но мы должны всё проверить с помощью международного ученого сообщества , — отметил он в беседе с «Известиями».

Наконец, еще один американский ученый в области биологии, на условиях анонимности поделился с «Известиями» мнением, что научных исследований для точной оценки потенциальных последствий сбросов трития для экологии и здоровья человека было крайне недостаточно. И поэтому никто не может с уверенностью сказать, что не будет никаких долгосрочных последствий. По его словам, никто не предсказывал массовую вспышку рака щитовидной железы в Чернобыле, но это произошло из-за непонимания содержания йода в окружающей среде.