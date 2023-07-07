Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве в ночь на 8 июля
Мир
Польша направит тысячу военных на границу с Белоруссией
Пресс-релизы
В Москве вручили награды на премии «Медиа-Менеджер России»
Мир
МВД Грузии возбудило дело из-за покушения на местоблюстителя патриарха
Мир
RTL сообщила об участии в боях около 100 французских наемников на стороне ВСУ
Мир
Для жителей Киева открыли курсы «национального сопротивления»
Экономика
В ФТС сообщили о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России
Общество
Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Общество
В МЧС предупредили о надвигающемся шторме в Азовском море
Спорт
Касаткина проиграла белорусской теннисистке Азаренко в третьем круге Уимблдона
Мир
Призывавший убивать солдат РФ финский спикер Халла-ахо выдвинулся в президенты

Роспотребнадзор усилит радиационный контроль за импортом из Японии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Япония, вероятно, начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». Это может вызвать радиоактивное загрязнение вод, уточнило ведомство.

Для предотвращения попадания в Россию товаров с повышенным содержанием радионуклидов усилен санитарно-карантинный контроль за ввозимыми водными биоресурсами и продукцией из них, в том числе рыбой, рыбными продуктами и морепродуктами.

Ранее в этот день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, входивших в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», высказывали обеспокоенность.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и взятию проб воды.

За сброс не бьют: к чему приведет слив воды с АЭС «Фукусима»
И могут ли попасть морепродукты из этих районов на российские прилавки

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023