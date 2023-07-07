Роспотребнадзор усилит радиационный контроль за импортом из Японии

Санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Япония, вероятно, начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». Это может вызвать радиоактивное загрязнение вод, уточнило ведомство.

Для предотвращения попадания в Россию товаров с повышенным содержанием радионуклидов усилен санитарно-карантинный контроль за ввозимыми водными биоресурсами и продукцией из них, в том числе рыбой, рыбными продуктами и морепродуктами.

Ранее в этот день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, входивших в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», высказывали обеспокоенность.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и взятию проб воды.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.