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Китай запретил импорт продуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы-1»

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Фото: Global Look Press/Zhang Xiaoyu
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Власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Соответствующее заявление 7 июля разместило главное таможенное управление (ГТУ) Китая.

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из 10 префектур Японии, включая Фукусиму», — говорится в сообщении регулятора в соцсети WeChat.

Также КНР усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии. Кроме того, китайская таможня будет тщательнее изучать возможное содержание радиоактивных веществ.

Дата начала действия запрета на импорт продуктов питания из Японии не указана.

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В 2011 году на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.

В 2021 году правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В настоящее время в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн т жидкости, однако в ней содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Правительство страны отмечает, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Токио международным стандартам.

5 июля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил территорию «Фукусимы-1», где планируется произвести слив очищенной от радиации воды в океан, и заявил, что для контроля за этим процессом агентство откроет свой офис на территории станции. По его словам, МАГАТЭ останется на АЭС до тех пор, пока вся очищенная вода не будет безопасно сброшена.

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