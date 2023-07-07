Глава МАГАТЭ признал беспокойство экспертов о плане Японии по сбросу воды с АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, которые входили в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», высказывали обеспокоенность в связи с соответствующими планами японского государства. Об этом глава МАГАТЭ заявил в интервью агентству Reuters, выдержки из которого приводятся 7 июля.

«Я слышал, что о таком говорилось. Но повторюсь, опубликованный нами (отчет. — Ред.) — безупречен с научной точки зрения», — отметил Гросси, отвечая на вопрос о том, были ли какие-либо разногласия среди экспертов при подготовке отчета по ситуации на АЭС «Фукусима-1».

Он отметил, что всего один или два члена группы международных экспертов, подготовивших отчет, были обеспокоены относительно планируемых действий Японии.

В рабочую группу, созданную МАГАТЭ в 2021 году для оценки плана сброса очищенной от радиации более 1,25 млн тонн воды с АЭС «Фукусима-1», входили эксперты из России, Китая и США, а также из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Маршалловы Острова, Франции и Южной Кореи (Республики Корея).

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

Позднее, 5 июля, Гросси посетил территорию аварийной японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», где планируется произвести слив очищенной от радиации воды в океан, и заявил, что для контроля за этим процессом МАГАТЭ откроет свой офис на территории АЭС. Также он отметил, что МАГАТЭ останется на АЭС «Фукусима-1» до тех пор, пока вся очищенная вода не будет безопасно сброшена.

При этом доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев в разговоре с «Известиями» 5 июля выразил сомнения в том, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан, который планирует осуществить Япония, окажет на жителей и экосистему региона незначительное воздействие.

Он отметил, что национальные стандарты, как показывает практика, могут иметь политические и экономические основания.