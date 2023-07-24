Востоковед назвал причины падения уровня поддержки правительства Японии

Стагнация в экономике и скандалы, связанные с именем премьер-министра Японии Фумио Кисиды, стали причинами падения уровня поддержки японского правительства. Об этом 24 июля «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Накануне газета Mainichi со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, написала, что рейтинг одобрения правительства Японии под руководством Кисиды рухнул ниже отметки в 30%.

По мнению Коткова, Кисида повторяет судьбу своего предшественника — бывшего премьер-министра Суги Ёсихидэ.

«Чтобы понять, в чем тут дело, я немножко вернусь к корням, откуда идут проблемы. Япония уже 30 лет находится в состоянии кризиса и стагнации. Я напомню, что знаменитое японское экономическое чудо схлопнулось в конце 1980-х – начале 1990-х годов. И от этого кризиса японская экономика так и не смогла оправиться», — сказал он.

Эксперт отметил, что если для старшего и среднего поколений Япония ассоциируется с высокими технологиями, роботами, то молодежь знает это государство скорее с культурной стороны — это мультфильмы, манга и так далее.

«Япония — это пример страны, где развита экономика, но при этом бедное население. В Японии происходит постепенная ликвидация среднего класса. Сейчас там прямо говорят о таком низшем среднем классе, который уже, между прочим, составляет больше трети населения. Роста экономики нет, это всё, по сути, топтание на месте», — сказал Котков.

По словам востоковеда, когда Кисида пришел к власти, он обещал построить новый капитализм, но это были «пустые слова и популизм».

«Он продолжает ту же политику, которая была при Суге Ёсихидэ. И вишенкой на торте стали скандалы, связанные с именем Кисиды. Напомню, что ему пришлось уволить своего сына, который занимал должность секретаря, после скандальной вечеринки. По факту доходы падают, экономика не растет, продолжается стагнация, плюс все скандалы — всё это, естественно, уронило уровень доверия к премьер-министру», — заключил Котков.

Кисида уволил сына с поста своего секретаря после публикаций СМИ со скандальными фотографиями с вечеринки в официальной резиденции в конце мая. В Сети появились изображения Сетаро Кисиды и его родственников, сфотографировавшихся в символически важных местах резиденции. Например, на парадной лестнице, где всегда происходит официальная съемка членов кабинета министров после утверждения императором.

Кисида заявил, что поступок сына был неподобающим для политического секретаря, и отправил его в отставку.