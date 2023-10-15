Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкого показателя

Уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до 32%, что является рекордно низким показателем с момента его избрания в 2021 году. Об этом 15 октября сообщило японское агентство Kyodo.

Согласно данным двухдневного общенационального телефонного опроса, показатель одобрения действий правительства снизился с 39,8% в сентябре до 32% в октябре. Предыдущий антирекорд правительства Японии был достигнут в ноябре и декабре 2022 года, составив 33,1%. В это время рейтинг неодобрения вырос до рекордно высокого уровня в 52,5% с 39,7% в сентябре.

Другой опрос, проведенный в субботу, также показал, что 58,6% респондентов ожидают, что предстоящий экономический пакет, который планируется подготовить к концу этого месяца, чтобы смягчить удар от роста цен на товары повседневного спроса, будет неэффективным.

Тем не менее опрос показал относительно высокий уровень поддержки общественностью сброса очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции Фукусима в море. Так, 74,6% считают решение правительства «адекватным», а 20,8% — «неуместным».

Частичное недовольство жителей Японии своим правительством связано с решением властей сбросить очищенную от радиации воду в океан. Часть жителей считает, что это приведет к загрязнению прилегающих к стране морей и океанов.

С 24 августа Япония начала сброс очищенной от радиации воды с «Фукусима-1» в океан. Сразу же после этого власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.