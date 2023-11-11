В Москве выдали браслеты на покупку билетов на «Щелкунчик»

Людям в очереди за билетами на новогоднее представление «Щелкунчик» в ночь на 11 ноября выдали браслеты для покупки.

Как выяснили «Известия», выдача браслетов началась ровно в полночь.

«Мы стояли (в очереди. — Ред.) и день, и ночь с восьмого числа и получили третий номер. Мы просто довольны, счастливы», — поделилась женщина, получившая браслет для покупки билета.

К настоящему моменту браслеты уже закончились, люди из очереди расходятся.

Накануне стало известно, что два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве.

9 ноября сообщалось, что задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Отмечается, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога. При этом, например, в Avito заверяли, что блокируют подобные объявления.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет, начиная с 10:00 4 ноября.

27 октября источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене 15 тыс. рублей.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.