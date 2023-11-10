Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»

Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед. Двух девушек придавили: одну увели куда-то, а вторую отпаивают сейчас на месте», — рассказал он.

Позднее источник добавил, что вызов бригады скорой помощи отменили.

«Помощь не потребовалась», — сказал он.

Отмечается, что инцидент произошел возле здания Большого театра на Театральной площади.

Накануне сообщалось, что задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Отмечается, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене 15 тыс. рублей.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет, начиная с 10:00 4 ноября.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога. При этом, например, в Avito заверяли, что блокируют подобные объявления.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.