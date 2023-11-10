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Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед. Двух девушек придавили: одну увели куда-то, а вторую отпаивают сейчас на месте», — рассказал он.

Позднее источник добавил, что вызов бригады скорой помощи отменили.

«Помощь не потребовалась», — сказал он.

Отмечается, что инцидент произошел возле здания Большого театра на Театральной площади.

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Накануне сообщалось, что задержали организаторов незаконной очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Отмечается, что Большой театр подал заявление с просьбой пресечь противоправные действия при продаже билетов и обеспечить штатную работу касс.

Ранее, 27 октября, источник «Известий» сообщил, что в интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Злоумышленники решили воспользоваться шансом подзаработать и предоставить желающим места, например, в 20 минутах от кассы по цене 15 тыс. рублей.

Вечером 3 ноября корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов 400. Обладатели этих лент смогут приобрести билеты на балет, начиная с 10:00 4 ноября.

В ночь на 4 ноября очередь из сотен людей выстроилась за браслетами, но их опередили перекупщики. Ожидающие рассказали, что ленты уже появились на торговых площадках типа «Авито» и продаются перекупщиками втридорога. При этом, например, в Avito заверяли, что блокируют подобные объявления.

Балет «Щелкунчик» — одно из главных событий празднования Нового года в Москве. На протяжении нескольких лет очереди на постановку достигают невероятных масштабов.

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