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В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка

СЦКК: боевики сбросили с беспилотника боеприпас на Петровский район Донецка
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 17:15 — город Донецк (Петровский район): сброшен боеприпас с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.

Помимо этого, украинская сторона открыла огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив с 16:00 по 17:10 шесть снарядов натовского калибра.

Накануне управление ФСБ по республике задержало двух граждан России, которые помогали ВСУ корректировать огонь по гражданской инфраструктуре ДНР. Ожидается, что следственные органы дадут процессуальную оценку этим действиям в ближайшее время.

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Ранее, 7 ноября, ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. И.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате массированного обстрела пострадали 55 человек. Он уточнил, что 16 пациентов, среди которых трое детей, госпитализированы, три пациента находятся в тяжелом состоянии.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Россия направила запрос в СБ ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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