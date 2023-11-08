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В минздраве ДНР сообщили о 55 пострадавших после обстрела Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке после последнего массированного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 55 человек. Об этом 8 ноября сообщил и.о. министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев.

«В связи с прошедшими вчера обстрелами Донецка на сегодняшний момент 55 пострадавших, всем им оказана медпомощь. 16 пациентов на госпитализации находятся, среди них трое детей, и три пациента находятся в тяжелом состоянии», — сообщил он на брифинге.

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ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS 7 ноября. В ДНР сообщали о 20 жертвах обстрела. Кроме того, сообщалось, что ранения получили три сотрудника бригады скорой помощи. Их состояние неизвестно.

В распоряжении «Известий» имеются кадры последствий атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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