Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку

Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка. Об этом 7 ноября сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Позднее представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что число жертв обстрелов Донецка возросло до 20. Кроме того, отмечается, что ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка, применяя при этом вооружение стран НАТО.

Кроме того, сообщалось, что ранения получили три сотрудника бригады скорой помощи. Их состояние неизвестно.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.