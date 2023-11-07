«Известия» опубликовали кадры с последствиями обстрела Донецка

В распоряжении «Известий» во вторник, 7 ноября, появились кадры с последствиями обстрела Донецка со стороны украинских националистов.

На представленной записи можно заметить охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

«ПВО (система противовоздушная оборона. — Ред.) сработала. И вот результат снаряда или ракеты, я пока не могу понять. Но что-то мощное, судя по волне, которая вынесла у нас стекла», — поделился местный житель.

Он указал, что в соседнем дворе также попало в дом. Было несколько взрывов, дополнил мужчина.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 17:10 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 11 ракет. Обстрелы города велись с применением снарядов натовского, 155-миллиметрового калибра, а также из реактивных систем залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.