Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях
Политика
Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с экономическими преступлениями
Мир
В Венгрии назвали будущие отношения со Словакией «прекрасным периодом»
Мир
Bloomberg узнало о росте капитала Трампа на $500 млн за два года
Мир
Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева
Мир
Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года
Мир
«Хезболла» пригрозила последствиями при росте числа атак Израиля
Мир
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
Армия
Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо партнерство в сфере обороны
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Мир
NYT узнала о беспокойстве Байдена из-за бесполезности ATACMS для Киева
Мир
Киев исключил Mondi из списка «спонсоров войны» после продажи бизнеса в РФ
Политика
В МИД РФ назвали аргумент в пользу утраты ОБСЕ смысла существования
Сюжет:

Пушилин сообщил об обстреле Донецка из американских РСЗО HIMARS

Пушилин: ВФУ обстреляли центр Донецка из американских РСЗО HIMARS
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения. При обстреле Буденновского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По данным Пушилина, в результате обстрела города пострадали 11 человек, погибли — шесть. Всем получившим ранения оказывается медицинская помощь, указал он.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания вражеского снаряда в складское помещение в Киевском районе произошло возгорание. Кроме того, нарушено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 9 и 10 на участке улица Горького – улица Трамвайная в Ворошиловском районе.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты. Обстрелы города велись с применением снарядов натовского, 155-миллиметрового калибра, а также из РСЗО.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023