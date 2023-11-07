Пушилин сообщил об обстреле Донецка из американских РСЗО HIMARS

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения. При обстреле Буденновского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По данным Пушилина, в результате обстрела города пострадали 11 человек, погибли — шесть. Всем получившим ранения оказывается медицинская помощь, указал он.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания вражеского снаряда в складское помещение в Киевском районе произошло возгорание. Кроме того, нарушено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 9 и 10 на участке улица Горького – улица Трамвайная в Ворошиловском районе.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты. Обстрелы города велись с применением снарядов натовского, 155-миллиметрового калибра, а также из РСЗО.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.