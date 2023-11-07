Украинские националисты обстреляли Ворошиловский район Донецка

Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по центральному Ворошиловскому району Донецка. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 16.25 — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уже в 16.35 по местному времени (совпадает с мск) ВСУ выпустили три снаряда из артиллерии стандарта НАТО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Спустя пять минут по городу было выпущено еще две ракеты из РСЗО.

Ранее, 31 октября, Буденновский район Донецка попал под обстрел ВСУ. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Еще 12 человек получили ранения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.