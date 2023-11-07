В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ погибли шесть человек

Предварительно, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли шесть человек. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Кулемзин, по итогу атаки приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 9 и 10 на участке улица Горького – улица Трамвайная в Ворошиловском районе. Причина — обрыв контактного провода. Позднее, в 18:23 мск, градоначальник сообщил о возгорании в складском помещении на улице Гаражной Киевского района из-за попадания вражеского снаряда.

«На месте происшествия (в Ворошиловском районе Донецка. — Ред.) представителями ДНР в СЦКК (представителями Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима. — Ред.) были обнаружены и изъяты соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы <...> Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО (реактивной системы залпового огня. — Ред) M142 HIMARS», — сообщил представитель ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты. Обстрелы города велись с применением снарядов натовского, 155-миллиметрового калибра, а также из РСЗО.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.