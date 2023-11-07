Представительство ДНР в СЦКК заявило о 20 жертвах обстрела Донецка

Число жертв обстрелов Донецка во вторник, 7 ноября, возросло до 20. Об этом заявило представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По состоянию на 20:30 по предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать», — указало ведомство в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды атаковали Ворошиловский район Донецка, применяя при этом вооружение стран НАТО.

Украинские радикалы атаковали Донецк ранее этим же днем, 7 ноября, выпустив, по данным на 18:27 мск, по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам 22 ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.