ФСБ задержала двух корректировщиков огня ВСУ по Донецку

Управление Федеральной служб безопасности по Донецкой Народной Республике задержало двух граждан России, которые помогали Вооруженным силам Украины корректировать огонь по гражданской инфраструктуре Республики. Об этом, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

По сообщениям, для передачи информации украинским спецслужбам использовались мессенджеры и соцсети.

Например, они отправляли фотографии и видео с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий обстрелов.

Ожидается, что следственные органы дадут процессуальную оценку этим действиям в ближайшее время.

Ранее, 8 ноября, были опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. Удары производились с помощью систем залпового огня HIMARS. Снаряды повредили несколько зданий, в частности, в одном из домов выбиты стекла.

В тот же день, в результате обстрела Горловки Никитовского района ДНР получил ранения мирный житель. ВСУ выпустили четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда по населенному пункту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.