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ФСБ задержала двух корректировщиков огня ВСУ по Донецку

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Управление Федеральной служб безопасности по Донецкой Народной Республике задержало двух граждан России, которые помогали Вооруженным силам Украины корректировать огонь по гражданской инфраструктуре Республики. Об этом, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

По сообщениям, для передачи информации украинским спецслужбам использовались мессенджеры и соцсети.

Например, они отправляли фотографии и видео с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий обстрелов.

Ожидается, что следственные органы дадут процессуальную оценку этим действиям в ближайшее время.

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Ранее, 8 ноября, были опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. Удары производились с помощью систем залпового огня HIMARS. Снаряды повредили несколько зданий, в частности, в одном из домов выбиты стекла.

В тот же день, в результате обстрела Горловки Никитовского района ДНР получил ранения мирный житель. ВСУ выпустили четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда по населенному пункту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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