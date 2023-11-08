Мирный житель получил ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 ноября по состоянию на 15:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): — по улице Макара Мазая, 25 ранен мужчина 1959 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день представительство сообщало, что ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда.

Ранее, 7 ноября, ВСУ нанесли удар по центру Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. 8 ноября и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате обстрела пострадали 55 человек.

В распоряжении «Известий» имеются кадры последствий атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.