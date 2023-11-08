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Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка из HIMARS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» есть кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Донецка 7 ноября. Населенный пункт был обстрелян из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Один из снарядов уничтожил часть кирпичного здания, в другом доме в результате атаки были выбиты стекла. Коммунальные службы устраняют последствия происшествия.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В ДНР сообщали о 20 жертвах обстрела.

Как сообщил 7 ноября первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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