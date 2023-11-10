Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Мир
Подполковник США в отставке заявил о понимании Украиной провала контрнаступления
Мир
Modern Diplomacy указал на неспособность F-16 изменить положение ВСУ
Мир
Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы
Происшествия
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Общество
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года
Общество
Поиски с воздуха пропавшего Ан-2 на Чукотке приостановили из-за непогоды
Культура
В Москве покажут шедевр русского авангарда «Зеленую полосу»
Сюжет:

Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

0
Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили 9 ноября в МИД РФ «Известиям».

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — указали в ведомстве.

Ожидается, что в скором времени в Каир прибудет еще одно воздушное судно.

Пограничное стояние: почему Израиль не разрешает эвакуацию россиян
РФ подготовила списки для вывоза своих граждан из сектора Газа

Также в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством через КПП «Рафах» в Египте. Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Дипломат выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023