Эвакуации из сектора Газа ожидают чуть больше 1 тыс. граждан РФ

В список граждан РФ с двойным гражданством, которых российский МИД планирует эвакуировать из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет, входит чуть больше 1 тыс. человек, рассказали «Известиям» осведомленные источники. Однако Израиль до сих пор не согласовал документы.

«Россия одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. Там около тысячи человек. При этом оказалось, что стопор не с египетской стороны, списки согласуются Израилем. Интересно, что буквально на днях (из зоны конфликта. — Ред.) вышли украинцы, молдаване. Однако россиян в согласованных списках до сих пор нет», — рассказал один из собеседников «Известий».

Другой источник на следующий день сообщил, что проблема так и не решена: «С нашей стороны все готово к эвакуации, но израильтяне не согласуют списки наших граждан».

Такие действия израильских властей могут быть связаны с позицией Москвы по палестино-израильскому кризису. РФ придерживается подхода исполнения резолюций ООН, предполагающих создание двух государств — еврейского и арабского, — в которых Западный Иерусалим станет столицей Израиля, а Восточный — Палестины.

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Пограничное стояние: почему Израиль не разрешает эвакуацию россиян