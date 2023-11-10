Реклама
Прямой эфир
Армия
Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Общество
СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин
Общество
Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко
Мир
Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти
Мир
Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле
Экономика
Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Экономика
В регионах РФ упала скорость мобильного интернета
Мир
СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку
Мир
Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником
Экономика
Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое
Мир
Пашинян и Макрон обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений

В США назвали Кулебу лжецом из-за слов о соглашениях с Россией

Экс-разведчик США Риттер назвал Кулебу лжецом из-за слов о соглашениях с Россией
0
Фото: TASS/OLEG PETRASYUK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал насчет соглашений с Россией. Об этом 9 ноября написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х (бывш. Twitter). Таким образом он прокомментировал слова украинского министра, который обвинил Москву в нарушении договоренностей, которые были достигнуты в период с 2014 по 2022 годы.

Как отметил Риттер, даже экс-президент Петр Порошенко признал фиктивность Минских соглашений. Они были нужны лишь для НАТО, которое в это время усиливало Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Риттер обратил внимание, что Киев отверг соглашение Москвы, которое было предложено в марте прошлого года. По его словам, проблема заключается именно в украинском руководстве.

Минское приглашение: чем закончился саммит глав МИД ОДКБ
И как в нынешних реалиях необходимо углублять сотрудничество внутри организации

Ранее, 5 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что при заключении любых договоров с киевским режимом или с западными странами Москве нужно следить за тем, чтобы в первую очередь они выполняли свои обязательства.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. В результате нежелание поддерживать мирные инициативы РФ со стороны Украины и Запада привело к сегодняшней ситуации, подчеркнул он.

29 апреля бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023