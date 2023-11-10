Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал насчет соглашений с Россией. Об этом 9 ноября написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х (бывш. Twitter). Таким образом он прокомментировал слова украинского министра, который обвинил Москву в нарушении договоренностей, которые были достигнуты в период с 2014 по 2022 годы.

Как отметил Риттер, даже экс-президент Петр Порошенко признал фиктивность Минских соглашений. Они были нужны лишь для НАТО, которое в это время усиливало Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Риттер обратил внимание, что Киев отверг соглашение Москвы, которое было предложено в марте прошлого года. По его словам, проблема заключается именно в украинском руководстве.

Ранее, 5 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что при заключении любых договоров с киевским режимом или с западными странами Москве нужно следить за тем, чтобы в первую очередь они выполняли свои обязательства.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. В результате нежелание поддерживать мирные инициативы РФ со стороны Украины и Запада привело к сегодняшней ситуации, подчеркнул он.

29 апреля бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины.