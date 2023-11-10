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Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле

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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) взяло на себя ответственность за новый обстрел баллистическими ракетами нескольких целей на юге Израиля, включая военные объекты в городе Эйлат. Об этом 9 ноября сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

«Вооруженные силы Йемена дали залп баллистическими ракетами по различным чувствительным объектам сионистского (израильская армия. — Ред.) вражеского образования на южных оккупированных [палестинских] территориях, включая военные объекты в Эйлате», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Представитель йеменской армии добавил, что проведенная операция успешно достигла поставленных целей и привела к поражению объектов противника.

Сари подчеркнул, что вооруженные силы хуситов будут продолжать проведение военных операций в поддержку народа Палестины до тех пор, «пока не прекратится агрессия Израиля против наших братьев в секторе Газа».

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Ранее, 1 ноября, йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

В этот же день представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что страна объявила о нанесении ракетного удара по позициям израильских сил. Он также заявил о трансляции действия в СМИ в 12 часов дня.

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами вражескую ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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