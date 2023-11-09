Постпредство РФ в ОБСЕ заявило об угнетении русскоязычных в Молдавии

Власти Молдавии занимаются угнетением русскоязычных граждан. Об этом 9 ноября заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев.

«Молдавские власти, вдохновившись деструктивными практиками Украины и государств Балтии, избрали агрессивный курс в отношении русского и русскоязычного населения. Такая политика не вызывает одобрения населения страны, это отчетливо продемонстрировало состоявшееся в минувшее воскресенье голосование», — заявил он на заседании постоянного совета организации.

Волгарев призвал Молдавию вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения, а профильные исполнительные структуры организации — отреагировать на происходящее в рамках их мандатов.

Поводом для заявления стали слова вице-премьера Молдавии Николая Попеску о том, что передача Русским домом в Кишиневе партии российских учебников школьникам в Приднестровье является неприемлемой.

30 октября экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика нынешнего главы государства Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности становится всё более русофобской и перерастает в ксенофобию.

Таким образом он прокомментировал произошедший днем ранее инцидент, когда общественный телеканал «Молдова 1» отказал кандидату в мэры Кишинева Диане Караман в участии в предвыборных дебатах, потому что она планировала представить свою программу на русском языке.

Ранее, 26 сентября, Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения европейских ценностей. Санду отметила, что жители Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии расцветает русофобия, которая становится атрибутом евроинтеграции. Он отметил, что страна старается стать недружественной России.