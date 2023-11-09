Реклама
Прямой эфир
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Общество
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

Постпредство РФ в ОБСЕ заявило об угнетении русскоязычных в Молдавии

0
Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Молдавии занимаются угнетением русскоязычных граждан. Об этом 9 ноября заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев.

«Молдавские власти, вдохновившись деструктивными практиками Украины и государств Балтии, избрали агрессивный курс в отношении русского и русскоязычного населения. Такая политика не вызывает одобрения населения страны, это отчетливо продемонстрировало состоявшееся в минувшее воскресенье голосование», — заявил он на заседании постоянного совета организации.

Волгарев призвал Молдавию вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения, а профильные исполнительные структуры организации — отреагировать на происходящее в рамках их мандатов.

Поводом для заявления стали слова вице-премьера Молдавии Николая Попеску о том, что передача Русским домом в Кишиневе партии российских учебников школьникам в Приднестровье является неприемлемой.

Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье
Как в ПМР готовятся к возможному обострению отношений с Кишиневом

30 октября экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика нынешнего главы государства Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности становится всё более русофобской и перерастает в ксенофобию.

Таким образом он прокомментировал произошедший днем ранее инцидент, когда общественный телеканал «Молдова 1» отказал кандидату в мэры Кишинева Диане Караман в участии в предвыборных дебатах, потому что она планировала представить свою программу на русском языке.

Ранее, 26 сентября, Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения европейских ценностей. Санду отметила, что жители Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии расцветает русофобия, которая становится атрибутом евроинтеграции. Он отметил, что страна старается стать недружественной России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023