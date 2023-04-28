Песков указал на расценивание Молдавией русофобии как атрибута евроинтеграции

Нынешние власти Молдавии отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Об этом заявил 28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии. Они считают, что это атрибут евроинтеграции. Это не совсем коррелируется с настроением в обществе Молдавии. Это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам. Можно сожалеть», — сказал Песков.

Он добавил, что Молдавия направлена в сторону «поглощения со стороны Румынии» и сознательно совершает действия, способствующие утрате суверенитета.

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что молдавские власти продали страну Румынии, и «назвал их предателями своей Родины». Таким образом Медведев отреагировал на заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что российские официальные лица не смогут въехать в страну.

В марте президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

После этого политолог Кирилл Аверьянов в разговоре с «Известиями» отметил, что переименование государственного языка в Молдавии в румынский делает невозможным даже гипотетическое объединение Молдавии и Приднестровья.