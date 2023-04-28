Медведев обвинил власти Молдавии в продаже страны Румынии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что молдавские власти продали страну Румынии.

Таким образом Медведев отреагировал на заявление молдавского премьер-министра Дорина Речана, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в Молдавию.

«Во-первых, туда сейчас никто и не собирается <...> Во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что разговаривать с молдавскими властями нет никакого смысла.

«Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — добавил зампред Совбеза России.

После этого Медведев уточнил: «При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».

В марте президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

После этого политолог Кирилл Аверьянов в разговоре с «Известиями» отметил, что переименование государственного языка в Молдавии в румынский делает невозможным даже гипотетическое объединение Молдавии и Приднестровья.

Год назад президент Санду отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.