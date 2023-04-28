Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу обвинил США в провокации стран к военному противостоянию
Армия
В ЛНР заявили об активизации снайперов ВСУ с натовскими винтовками
Мир
Шойгу заявил, что поставляемое Киеву оружие попадает на черный рынок
Мир
Примаков назвал примером маразма снос памятника Пушкину в Риге
Мир
СМИ сообщили о вызове посла России в МИД Испании
Армия
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Мир
СМИ сообщили о госпитализации президента Сербии Вучича
Мир
Три человека погибли при крушении вертолетов ВВС США на Аляске
Интернет и технологии
Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке
Общество
Движение парома в Севастопольской бухте приостановлено из-за непогоды
Происшествия
Более 130 строений сгорело в трех населенных пунктах Курганской области
Общество
Блиновская на допросе полностью признала вину и раскаялась
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 28 апреля

Медведев обвинил власти Молдавии в продаже страны Румынии

0
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что молдавские власти продали страну Румынии.

Таким образом Медведев отреагировал на заявление молдавского премьер-министра Дорина Речана, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в Молдавию.

«Во-первых, туда сейчас никто и не собирается <...> Во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он добавил, что разговаривать с молдавскими властями нет никакого смысла.

«Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — добавил зампред Совбеза России.

После этого Медведев уточнил: «При том, конечно, понимании, что всякие там речаны и санду будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».

Уроки румынского: почему Молдавия отказывается от своего языка
Переименование подчеркивает геополитический курс страны

В марте президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию. Теперь, считает Санду, румынский язык сможет стать «катализатором консолидации общества».

После этого политолог Кирилл Аверьянов в разговоре с «Известиями» отметил, что переименование государственного языка в Молдавии в румынский делает невозможным даже гипотетическое объединение Молдавии и Приднестровья.

Год назад президент Санду отмечала, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023