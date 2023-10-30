Телеканал Молдавии не разрешил кандидату в мэры Кишинева выступить на русском
Общественный телеканал «Молдова-1» отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной коммунистической партии Диане Караман участвовать в предвыборных дебатах, потому что она говорит на русском языке.
«Я обращаюсь ко всем международным миссиям и хочу сказать, что мне не дают исполнить свое право только на основании того, что я говорю на русском языке. Я считаю, что это незаконно», — сказала она в видеообращении, которое 29 октября опубликовал Telegram-канал «Sputnik Молдова».
При этом, напомнила депутат, сами представители власти обращаются к избирателям на русском языке, в том числе с помощью предвыборных листовок.
Ранее, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России. Она напомнила, что Кишинев под видом якобы «борьбы с дезинформацией» заблокировал на территории республики более 20 российских СМИ и информационных интернет-порталов.
26 сентября президента Молдавии Майя Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения этих европейских ценностей. Санду также отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.
До этого, в июле, в Молдавии врач отказался оперировать пациентку из-за того, что она русская. Республиканская клиническая больница осудила случившееся. В учреждении извинились за поведение сотрудника и пообещали, что комиссия по этике будет расследовать инцидент.
В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии расцветает русофобия, которая становится атрибутом евроинтеграции. Он отметил, что страна старается стать недружественной России.