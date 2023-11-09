На Алтае поезд с 29 вагонами проехал над спящей на путях женщиной

В Алтайском крае женщина уснула на железнодорожных путях и выжила после того, как над ней проехал поезд с 29 вагонами. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири в своем Telegram-канале в четверг, 9 ноября.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Арбузовка – Дальний. К правоохранителям поступило сообщение, что машинист грузового поезда, состоящего из 46 вагонов, заметил на колее человека и применил экстренное торможение.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на путях местную жительницу. Она пояснила, что накануне своего 50-летия возвращалась домой, перепутала станцию и вышла не на своей. Во время своей прогулки она выпила спиртной напиток и решила отдохнуть на путях, после чего уснула, сообщает телеканал «360».

Уточняется, из-за скорости и веса поезда тормозной путь состава оказался длинным, вагоны прошли над лежащей на путях женщиной и остановились, пишет RT. Женщина не пострадала, уточняет «ИА Регнум».

В октябре в Таганроге 18-летняя девушка пострадала в результате аварии с грузовым поездом. Пострадавшей оказалась жительница села Вареновка Ростовской области. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.