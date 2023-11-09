ЕП потребовал от Еврокомиссии отменить конфискацию личных вещей россиян

Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть рекомендацию о запрете для граждан РФ въезжать в страны ЕС на личном автотранспорте, следует из резолюции об эффективности санкций объединения против Москвы.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования <...>», — говорится в документе, опубликованном 9 ноября.

Депутаты подчеркнули, что подобная интерпретация санкций и их чрезмерное исполнение дискредитируют саму цель ограничений и весь санкционный инструмент в принципе.

10 сентября ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, в рамках которой россияне не смогут въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях.

Позднее, 11 сентября, Еврокомиссия разъяснила правила санкционного законодательства, разрешив странам ЕС не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Исключением становится провоз дорогих предметов, например автомобилей, сказал представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

В субботу, 4 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.