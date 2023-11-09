В Симферополе открыли памятник на могиле Кирилла Стремоусова

В Симферополе на могиле погибшего год назад заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова открыли памятник. Церемония состоялась 9 ноября.

«Памятник был выполнен из бронзы и, по словам родственников, имеет максимальную схожесть. На надгробном камне указано: «Общественному деятелю, политику, журналисту», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксёнов.

На церемонии присутствовали дети и мать погибшего, а также глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года. Авария произошла под Геническом. Отмечалось, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.