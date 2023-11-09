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Глава МИД Великобритании прибыл в Саудовскую Аравию

Глава МИД Великобритании прибыл в Саудовскую Аравию на фоне ситуации в Газе
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с главами МИД стран Ближнего Востока по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом 9 ноября сообщил британский МИД.

«Министр иностранных дел прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы активизировать дипломатические усилия по (урегулированию. — Ред.) конфликта в Газе и южном Израиле», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Клеверли примет участие во встречах на высоком уровне с представителями стран Ближнего Востока с целью предотвращения дальнейшего обострения в регионе, в том числе в Ливане и Йемене.

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Ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал мировых лидеров делать всё, чтобы предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке.

14 октября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что движение ХАМАС является самой большой угрозой для палестинского народа. С его слов, боевики прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей в качестве живого щита.

Сунак 8 октября заявил, что правительство Британии согласует с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,5 тыс. человек, еще 26,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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