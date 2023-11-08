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Минздрав Палестины заявил о более чем 10,5 тыс. погибших в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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В секторе Газа в результате ударов Израиля погибли более 10,5 тыс. жителей. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Всего с 7 октября скончались 10 569 человек, из которых 4324 были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Накануне сообщалось, что количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек, среди которых 4237 детей.

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7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа.

Минздрав Палестины также заявил о гибели не менее восьми человек и ранении еще нескольких десятков в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больничному комплексу Насера в секторе Газа, в который входили четыре больницы.

Ранее, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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