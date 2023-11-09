Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые авиаудары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 8 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на запуски, произведенные за последний день в направлении Израиля, истребители Армии обороны Израиля некоторое время назад нанесли удары по инфраструктуре террора в Ливане», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в число подвергшихся ударам целей вошли «военные структуры и посты, в которых действовали террористы, а также ряд технических средств, использовавшихся для направления террористических атак против Израиля».

Также ЦАХАЛ нанесла удар по вооруженной группе в Ливане, которая действовала в районе израильского приграничного населенного пункта Биранит.

Накануне заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пригрозил эскалацией в случае расширения масштаба атак в секторе Газа со стороны Израиля.

В тот же день самолеты и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по объектам на территории Ливана. Были атакованы цели, принадлежащие «Хезболле», в ответ на запуски ракет из Ливана. Удары были нанесены по складу оружия, пусковым установкам и инфраструктуре.

4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям Армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. Как отмечается, «Хезболла» прямым попаданием уничтожила техническое оборудование израильской армии.

В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлы» параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.