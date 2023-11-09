Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник заявил об отсутствии у ЕК требований к Украине по русскому языку
Мир
США отказались подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на АТЭС
Мир
В Госдепе США назвали необходимым продолжение конфликта в случае с Украиной
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Мир
NYT сообщила о массовом привлечении женщин в ряды ВСУ из-за больших потерь
Экономика
Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в Европе к концу 2023 года
Мир
В США сообщили об исчерпании средств на гуманитарную помощь Украине
Мир
Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы
Мир
США заявили об израсходовании 96% выделенных на поддержку Украины средств
Общество
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Происшествия
В Иркутской области загорелась кровля склада на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
Здоровье
Мурашко рассказал о снижении в РФ смертности от онкологии
Сюжет:

Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по территории Ливана

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые авиаудары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом 8 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на запуски, произведенные за последний день в направлении Израиля, истребители Армии обороны Израиля некоторое время назад нанесли удары по инфраструктуре террора в Ливане», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в число подвергшихся ударам целей вошли «военные структуры и посты, в которых действовали террористы, а также ряд технических средств, использовавшихся для направления террористических атак против Израиля».

Также ЦАХАЛ нанесла удар по вооруженной группе в Ливане, которая действовала в районе израильского приграничного населенного пункта Биранит.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Накануне заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пригрозил эскалацией в случае расширения масштаба атак в секторе Газа со стороны Израиля.

В тот же день самолеты и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по объектам на территории Ливана. Были атакованы цели, принадлежащие «Хезболле», в ответ на запуски ракет из Ливана. Удары были нанесены по складу оружия, пусковым установкам и инфраструктуре.

4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям Армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. Как отмечается, «Хезболла» прямым попаданием уничтожила техническое оборудование израильской армии.

В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлы» параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023