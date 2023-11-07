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Армия Израиля заявила о продолжении ответного обстрела Ливана

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Самолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам на территории Ливана. Об этом 6 ноября сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что истребители ЦАХАЛ одновременно с артиллерийскими ударами атаковали цели, принадлежащие террористической организации «Хезболла», в ответ на запуски ракет из Ливана.

В частности, удары были нанесены по объектам, содержащим технологические активы, принадлежащие «Хезболле», складу оружия, пусковым установкам и террористической инфраструктуре.

В ходе брифинга накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что на севере Израиль находится в эпицентре воздушных атак, во время которых наносятся удары по широкому спектру террористических объектов.

«Эти атаки являются продолжением других ударов, нанесенных за прошедший день, которые, конечно же, являются ответом на 30 ракет, выпущенных по северу Израиля», — добавил он.

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Ранее, 4 ноября, пресс-служба движения «Хезболла» сообщила о нанесении удара по пяти позициям Армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. Как отмечается, «Хезболла» прямым попаданием уничтожила техническое оборудование израильской армии.

В ответ на это в тот же день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами. Пораженные объекты включают военные базы, места хранения ракет, а также различную инфраструктуру.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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