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Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам «Хезболлы»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 ноября сообщила об ударах по военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» <...> параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами <...>», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

Там уточнили, что пораженные объекты «Хезболлы» включают в себя военные базы, места хранения ракет, а также различную инфраструктуру.

Ранее в этот день ливанское движение сообщило об ударах по пяти позициям израильских войск на границе. В заявлении группировки указывались места Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла.

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Днем ранее секретарь движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что темпы поддержки Израиля со стороны США демонстрируют его слабость. Он также заявил, что с 8 октября в столкновениях с ЦАХАЛ погибли 57 бойцов группировки. Насрулла подчеркнул, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

До этого, 2 ноября, ЦАХАЛ заявила, что израильские силы нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на запуски со стороны Ливана. В ликвидации целей были задействованы авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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