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«Хезболла» пригрозила последствиями при росте числа атак Израиля

NBC: замгенсека «Хезболлы» пригрозил последствиями при росте числа атак Израиля
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем пригрозил эскалацией в случае расширения масштаба атак в секторе Газа со стороны Израиля. Об этом он заявил 7 ноября в интервью телеканалу NBC.

«Хезболла участвует [в конфликте] ради снижения давления на сектор Газа», — подтвердил Касем.

Он назвали Израиль агрессором, подчеркнув, что расширение военных операций в секторе Газа станет «четким сигналом к тому, что последуют серьезные последствия».

Также Касем добавил, что «вдохновителем Израиля являются США».

«Если Америка и остальной мир имеют право стоять на стороне Израиля, который убивает мирных жителей и детей и разрушает дома, то почему у нас нет права поддерживать наш народ и наших близких в Палестине и анклаве», — добавил он.

Он подчеркнул, что в Белом доме должны прекратить потворствовать Израиль. Также и Израиль должен прекратить военные действия в секторе Газа.

Ранее во вторник самолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам на территории Ливана. Были атакованы цели, принадлежащие «Хезболле», в ответ на запуски ракет из Ливана. Удары были нанесены по складу оружия, пусковым установкам и инфраструктуре.

Ранее, 4 ноября, пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям Армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. Как отмечается, «Хезболла» прямым попаданием уничтожила техническое оборудование израильской армии.

В ответ на это в тот же день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам «Хезболлы» параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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