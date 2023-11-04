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«Хезболла» заявила об обстреле пяти позиций армии Израиля

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удар по пяти позициям Армии Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба движения.

«Боевики одновременно атаковали ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения», — приводит ISNA сообщение.

В заявлении указываются позиции Джал Аль-Алам, Аль-Джардах, Хадаб Аль-Бустан, Аль-Маликия и Аль-Матла.

Как отмечается, «Хезболла» прямым попаданием уничтожила техническое оборудование израильской армии.

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Накануне генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла в ходе телеобращения заявил, что риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален.

Насрулла выступил с обращением, которое стало первым с 7 октября. Он заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. Генсек ливанского движения указал на то, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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