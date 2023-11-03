Лидер «Хезболлы» Насрулла не исключил полномасштабной войны на ливанском фронте

Риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален, заявил 3 ноября генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла в ходе телеобращения.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны», — высказался он. Слова генсека движения приводит Telegram-канал Lebanese News and Updates.

Он указал на то, что Израилю следует действовать с осторожностью на ливанском фронте.

Насрулла добавил, что превентивный удар израильской армии по Ливану может стать «самой глупой ошибкой» за всю ее историю.

Ранее в этот день Насрулла выступил с обращением, которое стало первым с 7 октября. Он заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. По его данным, за это время погибли 57 бойцов «Хезболлы». Генсек ливанского движения указал на то, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

Кроме того, конфликт ХАМАС с израильской армией он назвал новым этапом в борьбе с еврейским государством.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.